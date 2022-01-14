«Никакие не профессионалы»: как откровенные съёмки ломают жизнь россиянкам

Фотосессии в стиле ню обретают всё большую популярность среди россиянок. Участники индустрии признаются: девушки становятся более раскрепощёнными и наличие горячих фотографий в личных альбомах и аккаунтах в соцсетях сегодня едва ли не правило хорошего тона. Однако подобные пикантные эксперименты подчас грозят обернуться самыми серьёзными проблемами. Истории, когда попавшие в Сеть снимки сломали личную жизнь и испортили карьеру, увы, перестали быть редкостью. NEWS.ru разбирался, чем же опасны острые ощущения под прицелом объектива.

Выложил в Сеть

Москвичка Анна (имя по её просьбе изменено) в разговоре с NEWS.ru признаётся: одна фотосессия, на которую решилась во многом из любопытства, без преувеличения превратила её жизнь в настоящий кошмар. Несколько месяцев назад девушка впервые приняла решение сняться обнажённой у фотографа, которого ей порекомендовали.

Всё прошло нормально, снимки мне понравились, и некоторые из них я показала своему молодому человеку — скинула их в мессенджер. Однако через некоторое время у нас произошёл конфликт, и я приняла решение расстаться, — рассказал Анна.

Бурное выяснение отношений закончилось драматично: многие друзья и знакомые девушки практически одновременно получили её интимные фотоснимки, их разослал её бывший возлюбленный. Случившееся девушка называет «катастрофой» и «большим позором».

Я на эту фотосессию не могла решиться несколько лет, фактически это стало для меня настоящим испытанием. Но вот такого удара я точно не ожидала. В итоге я прекратила общаться с несколькими знакомыми. Для меня это действительно стало личной трагедией.

Впрочем, подобные истории не удивляют самих фотографов. Евгений из Екатеринбурга профессионально фотографирует в стиле ню. Не столь давно клиентка написала на него заявление в полицию, обвинив в распространении её снимков.

Но это было не так. Я всегда трепетно отношусь к конфиденциальности, и этот раз не стал исключением. Полицейские стали разбираться и выяснили, что у девушки, оказывается, был муж и любовник. Так вот законный супруг узнал о том, что жена изменяет, и решил ей таким необычным образом отомстить — выгрузил её интимные снимки на несколько порноресурсов в Сеть, — рассказал NEWS.ru фотограф.

Юристы склонны считать, что рынок ню-фотографии в России по-прежнему во многом дикий — зачастую и фотографы, и потенциальные модели предпочитают работать без оформления отношений, полагаясь на авось. Однако, как показывает реальность, это далеко не всегда прокатывает.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уволили за снимок

Основные проблемы происходят именно при отсутствии заключённого договора — так называемого «модельного релиза», объясняет в разговоре с NEWS.ru фотограф Иван Кремнёв. По его словам, в таком документе чётко прописывается, что девушка предоставляет права на публикацию и использование снимков. Однако зачастую сторону договариваются устно, и вот в этом случае пиши пропало!

Другой вариант съёмок — в формате TFP (Time for Prints — «время за отпечатки»). Это термин, обозначающий соглашение между моделью и фотографом: вместо того чтобы платить друг другу за услуги, фотограф согласен предоставить модели определённое количество отпечатков лучших фотографий с сессии и ограниченную лицензию на использование этих снимков в обмен на подписание релиза.

Фотограф Алексей Анегин признал: утечка фотографий с ню-фотосессий — самый распространённый риск.

Я, например, всегда подписываю договор с моделью, где, что называется, «на бумаге» получаю право на изображения с фотосессии и право их публиковать, — говорит он.



Если модель заказала для себя фотосессию, для личного архива, то ни одному адекватному фотографу не придёт в голову слить такую сессию в Сеть, ведь это может быть уголовно наказуемым действием и серьёзно навредит репутации, рассказал он NEWS.ru.

Частая история: фотограф договорился с моделью о проведении фотосессии в жанре ню с размещением снимков в социальных сетях, провёл её, затратил время на обработку фотографий, а через определённое время девушка обзавелась семьёй или вступила в крепкие отношения и просит удалить эти снимки. По словам Анегина, это и вправду «самая распространённая и глупая ситуация, из которой каждый фотограф выходит по своему усмотрению» В некоторых случаях дело доходит даже до судебных разбирательств.

Забавно, но, как правило, именно со стороны моделей происходят опрометчивые действия. Например, девушка делится такими фотографиями с подругами или своим молодым человеком, после чего эти фотографии становятся достоянием Рунета, а порой и распространяются по всему миру.

Ольга из Московской области стала жертвой непрофессионального фотографа. Мужчина не сдержал обещания и выложил часть снимков на свои аккаунты в соцсетях. После длительных разбирательств, рассказала NEWS.ru девушка, ей удалось уговорить удалить фотографии из Сети. Однако было поздно: интимные снимки увидели и руководители организации, где работала девушка. В итоге ей пришлось уволиться.

Фотограф Иван Кремнёв подтвердил: в России люди по-прежнему во многом осуждают такие фотосессии, а некоторые даже считают возможным уволить сотрудника за подобные снимки.

Но и это, как выяснилось, ещё не самая большая опасность.

Андрей Аркуша/Global Look Press

Фото как предлог

Участники индустрии сходятся во мнении, что подавляющее большинство фотографов, работающих в жанре ню, не являются профессионалами.

Тут немало «технарей», которые не видят красоту, которым просто важно пофоткать обнажённую девушку. Они, видимо, таким образом пытаются получить адреналин, удовлетворяют какие-то свои потребности, — рассуждает собеседник издания.

Ещё один фотограф, пожелавший сохранить инкогнито, признался, что некоторые «коллеги» по цеху грешат приставаниями к своим клиенткам. Отсюда, пожалуй, и возникают многочисленные разговоры о том, что подобные съёмки во многих случаях заканчиваются постелью.

Сразу несколько девушек-моделей, с которыми удалось пообщаться NEWS.ru, признались, что сталкивались с попытками харассмента во время фотосессий.

Конечно, это никакие не профессионалы. Профессионалы смотрят на девушек исключительно как на объект, для них это работа, не более того. Однако сейчас эту индустрию наводнили сомнительные персонажи, которые готовы работать бесплатно или за символические деньги — скорее, им важно поглазеть на обнажённые тела. Свои услуги они часто предлагают на Avito, — рассказала одна из девушек.

Юристы предупреждают: к фото в столь смелом жанре следует относиться максимально осторожно. По словам основателя адвокатского бюро «Законовед» Григория Сарбаева, съёмки в эротической фотосессии несут риски, прежде всего, в том случае, если фото предназначены не только для личного использования, но и для выставления в общественном пространстве, например в соцсетях.

Так, фотограф в случае размещения таких фото без письменного согласия модели может быть привлечён к ответственности по статье 137 Уголовного кодекса — незаконный сбор или распространение сведений о личной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия. Срок наказания предусмотрен до двух лет лишения свободы.

Сарбаев также напомнил, что одновременно для модели и фотографа существуют нормы об уголовной ответственности за незаконное распространение порнографических материалов. Главный признак порнографии заключается в том, что порнографическая продукция не имеет художественной и научной ценности, в отличие от произведений искусства, изображающих эстетическую красоту человеческого тела.

Однако именно тут и кроется опасность: многое зависит от экспертизы, которая в определённых случаях может признать порнографией даже, казалось бы, безобидные статуэтки.