Невролог перечислил опасные последствия нехватки витамина D Невролог Орлов: дефицит витамина D может привести к деформации костей у ребенка

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Витамин D

Нехватка витамина D в организме может стать причиной умственной и физической задержки в развитии у детей, а также деформации черепа и других костей, заявил невролог Игорь Орлов. В разговоре с Pravda.Ru он отметил, что у детей дефицит этого полезного микроэлемента обычно проявляется в виде рахита.

Гиповитаминоз у детей проявляется чаще всего в виде рахита. Это задержка умственного и физического развития, задержка роста скелета. У маленьких детей мы видим на рёбрах чёткие уплотнения, также может быть деформация других костей, например, черепа, — пояснил Орлов.

При этом у взрослых нехватка витамина D может стать причиной развития остеопороза. Более того, дефицит этого полезного микроэлемента нередко проявляется в частых простудных заболеваниях, состоянии хронической усталости, хронической боли в костях, депрессии, перепадах настроения, нарушении стула, медленном заживлении ран, мышечной слабость, боли в зубах, выпадении волос, беспокойном сне и потливости отдельных частей тела, уточнил Орлов.

У женщин это нарушение фертильной функции, то есть бесплодие, повышение артериального давления и боли в животе, не имеющие какой-то причины, — резюмировал невролог.

Ранее нутрициолог Ксения Пустовая заявила, что магний, калий, цинк, селен, а также витамины группы B и D снижают уровень стресса в организме. Ее коллега Елена Ефимова для выработки гормона счастья порекомендовала принимать 5-гидрокситриптофан, или 5-HTP, который в головном мозге преобразуется в серотонин.