«Невосполнимая утрата»: Анита Цой принесла соболезнования семье Юдашкина Анита Цой принесла соболезнования семье Юдашкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Анита Цой

Певица Анита Цой в разговоре с NEWS.ru выразила соболезнования семье умершего модельера Валентина Юдашкина. Цой отдельно пожелала сил жене кутюрье Марине, которая поддерживала мужа на протяжении его борьбы с раком почки.

Мы с Валентином очень тесно дружили семьями, это очень тяжело. Так грустно, очень грустно. Хочу пожелать только, чтобы и Мариночка, и вся семья сейчас держались. Мы тоже конечно всегда рядом, но утрата невосполнимая, — сказала Цой.

Певица уточнила, что модельер продолжал работать и создавать новые коллекции благодаря заботе и поддержке жены. Цой также поблагодарила самого кутюрье, который не уехал из России и до последнего оставался «верным, преданным и большим государственным деятелем».

Продюсер Иосиф Пригожин назвал модельера мужественным человеком, который долгое время боролся с тяжелой болезнью. Стилист Влад Лисовец считает смерть модельера большой трагедией для России.

30 апреля стало известно о смерти другого именитого модельера — Вячеслава Зайцева. Долгое время художник страдал от болезни Паркинсона, а в реанимации оказался с внутренним кровотечением. Валентин Юдашкин в тот день заявил, что мир потерял великого модельера.