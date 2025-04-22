Неукореняемые черенки? Простой лайфхак с туалетной бумагой и золой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Каждый садовод знает, как трудно бывает укоренить капризные черенки, особенно розы. Но есть простой способ, который работает безотказно. Вам понадобятся лишь обычная туалетная бумага и древесная зола — то, что найдется в любом доме.

Сначала окуните срезы черенков в золу — это природный антисептик, защищающий от гниения. Затем оберните нижнюю часть 3–4 слоями туалетной бумаги, создав своеобразный влагоудерживающий кокон. Такой «домик» поддерживает идеальный баланс влаги: бумага не дает пересыхать, но и не допускает переувлажнения.

Подготовленные черенки высаживайте в грунт прямо с бумажной оберткой. Держите их в тепле (не ниже +20 °C), поливая по мере необходимости. Удивительно, но даже розы при таком уходе пускают корни уже через 14 дней! А когда придет время пересадки, бумагу можно не снимать — она постепенно растворится в земле.

Этот метод хорош своей простотой и доступностью. Никаких дорогих стимуляторов роста — только природные материалы и немного терпения. Попробуйте, и ваши черенки обязательно отблагодарят вас крепкими корешками!

Ранее сообщалось, что некоторые комнатные растения могут влиять на личную жизнь — во всяком случае так утверждают народные поверья. Если верить приметам, безобидные на вид зеленые питомцы порой становятся настоящими «врагами» женского счастья.