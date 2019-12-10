Российские исправительные колонии начнут по-новому воспитывать несовершеннолетних заключённых. В 2020 году для них запланированы специальные тренинги, на которых осуждённые научаться писать письма пострадавшим от их преступлений. Об этом
Специалисты службы полагают, что такие занятия помогут восстановить ущерб, нанесённый пострадавшим и обществу.
Кроме того, осуждённых поощрят за извинение перед жертвой — это отразится в характеристике заключённого и может увеличить шанс на досрочное освобождение.
Воспитывать несовершеннолетних осуждённых будут как организации, специализирующиеся на программах воспитательного правосудия, так и специально обученные сотрудники ФСИН.
Распространение подобной воспитательной практики на взрослых заключённых пока не планируется, отметили в пресс-бюро службы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ФСИН выступила с инициативой о проведении международного шахматного турнира среди юных заключённых.
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