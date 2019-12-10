https://static.news.ru/photo/1ce97654-1bbe-11ea-8b04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/GlobalLookPress

Российские исправительные колонии начнут по-новому воспитывать несовершеннолетних заключённых. В 2020 году для них запланированы специальные тренинги, на которых осуждённые научаться писать письма пострадавшим от их преступлений. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Специалисты службы полагают, что такие занятия помогут восстановить ущерб, нанесённый пострадавшим и обществу.

Кроме того, осуждённых поощрят за извинение перед жертвой — это отразится в характеристике заключённого и может увеличить шанс на досрочное освобождение.

Воспитывать несовершеннолетних осуждённых будут как организации, специализирующиеся на программах воспитательного правосудия, так и специально обученные сотрудники ФСИН.

Распространение подобной воспитательной практики на взрослых заключённых пока не планируется, отметили в пресс-бюро службы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ФСИН выступила с инициативой о проведении международного шахматного турнира среди юных заключённых.