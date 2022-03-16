«Неприятно, но справимся»: телеканал «Спас» о блокировке YouTube-аккаунта

Руководство российского телеканала «Спас», «в связи с последними событиями», готовилось к блокировке своего YouTube-аккаунта, заявила NEWS.ru PR-директор «Спаса» Елена Тимофеева. Спикер отметила, что СМИ продолжит развиваться в соцсети «ВКонтакте», «Яндекс.Дзене», «Одноклассниках», Telegram и на RuTube. Она добавила, что решение видеохостинга «неприятное», но редакция «справится».

В связи с последними событиями мы не были особенно удивлены, готовились к такому переходу. Неприятно, но справимся. Я думаю, что это на совести самого YouTube. Для нас, на самом деле, загадка, [чем мог помешать аккаунт «Спаса»], но тенденция наблюдается на блокировку всех [российских] каналов, и мы не стали исключением. Мы сейчас активно развиваем RuTube, как альтернативу YouTube, в связи с блокировкой Instagram в России — там аккаунт также закрыли, хотя была огромная аудитория — перешли полностью во «ВКонтакте», «Яндекс.Дзен», Telegram и «Одноклассники», там 50-тысячная аудитория. Оспаривать решение YouTube пока в планах нет, — отметила Тимофеева.

Накануне YouTube закрыл аккаунт православного канала «Спас», который насчитывает более 1 млн подписчиков. Блокировка международных социальный сетей Facebook и Instagram в России может способствовать развитию аналогичных национальных сервисов, как это произошло в Китае. Такое мнение в интервью РИА Новости высказала генеральный директор маркетингового агентства Tech Marketing Group, советник Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Мария Пешкова. По её словам, после блокировки западных сетей в Китае пользоваться ими с помощью сервисов VPN продолжили около 30% пользователей. В результате на рынке появилось большое количество местных мессенджеров и сервисов для общения и размещения контента.

Социальная сеть Instagram (принадлежащая компании Meta) официально была внесена в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. Ранее ведомство объявило, что Instagram будет заблокирован на территории России в 00:00 мск 14 марта. Это касается всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp.

Сервис «ВКонтакте» объявил о запуске приложения, с помощью которого можно перенести в соцсеть фото и видеоматериалы из Instagram, который заблокировали на территории РФ. Нужно будет только указать имя пользователя в Instagram или ссылку на аккаунт.