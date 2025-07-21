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21 июля 2025 в 21:15

Необычный, яркий, пикантный: салат «Розовая пантера» удивит всех!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рецепт салата «Розовая пантера»! Этот салат — настоящий взрыв вкусов и цветов! Яркий, сочный, с приятной остринкой чеснока и хрустом маринованных огурцов, он станет звездой любого стола. Готовится быстро, а выглядит настолько эффектно, что его не стыдно подать даже на праздник.

Сначала отварите свеклу до готовности (около 40–50 минут в зависимости от размера). Остудите, очистите и натрите на крупной терке. Лук нарежьте мелкими кубиками, если он слишком горький, можно обдать кипятком или замариновать на 10 минут в смеси воды, уксуса и сахара. Яйца сварите вкрутую (8–9 минут), остудите и нарежьте кубиками. Маринованные огурцы тоже режем кубиками — они добавят приятную кислинку.

В глубокой миске смешиваем свеклу, лук, яйца и огурцы. Добавляем мелко рубленую зелень (лук и укроп) и пропущенный через пресс чеснок — он придаст пикантную нотку. Солим и перчим по вкусу, но будьте осторожны — огурцы уже соленые. Заправляем майонезом и аккуратно перемешиваем.

Дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике — так вкусы лучше соединятся. Подавать можно порционно или в общей салатнице, украсив веточками укропа или дольками яиц. Этот салат хорош и как самостоятельное блюдо, и как дополнение к мясу или рыбе. Попробуйте — и он точно поселится в вашей кулинарной книге надолго!

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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