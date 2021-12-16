Немецкая община Крыма пригласила на полуостров нового канцлера Германии

11% россиян взяли в этом году две недели отпуска перед Новым годом, удлинив праздничный отдых, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Зарплата.ру. Среди основных причин такого решения называют желание подольше отдохнуть (28%) и намерение провести больше времени с семьёй (21%).

16% опрошенных назвали это время одним из самых выгодных с точки зрения размера отпускных, 12% рассказали про общую усталость к концу года, а 9% признались, что у них не было...