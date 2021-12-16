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Немецкая община Крыма пригласила на полуостров нового канцлера Германии

08:59, 16 декабря 2021
Немецкая община Крыма пригласила на полуостров нового канцлера Германии
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Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель пригласил нового канцлера Германии Олафа Шольца посетить Крым. По его мнению, немецкий политик понимает, что полуостров вернулся в состав России законно, но не может признать это из-за давления США, пишет РИА Новости.

Общение с крымчанами позволит ему убедиться, что не было никакой аннексии, а был честный и справедливый выбор крымского народа, желание воссоединиться со своей исторической родиной, как когда-то произошло воссоединение земель Германии, — сказал Гемпель.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал Шольца организовать противодействие политике России. По его словам, Киев ждёт «мощного голоса из Берлина» для обеспечения России «холодного душа», поскольку та якобы готовится к войне. Дипломат потребовал опубликовать «каталог жёстких и болезненных карательных мер» в отношении Москвы, включая запрет «Северного потока — 2» и добавил, что украинская сторона надеется на усилия ФРГ для предотвращения «новой войны в Европе» и прекращения «оккупации Крыма и Донбасса».

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