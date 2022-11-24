Некоглая депортировали из России

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Некоглай

Блогера Некоглая (Николая Лебедева), опубликовавшего в TikTok ролик с пародией на российского военнослужащего, депортировали из России за нарушение миграционного законодательства, передают «Известия». По информации издания, из-за отсутствия прямого сообщения с Кишиневом молодого человека ждет пересадка в Ереване.

<...> его рейс вылетел из аэропорта Домодедово в 07:00 мск, — говорится в публикации.

В Молдавию блогер вернется после двух недель в центре временного содержания мигрантов в Москве.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен российский боец, подпавший под атаку ВСУ. На кадрах лежащий в окопе военный успевает отбросить несколько гранат, сброшенных на него с квадрокоптера. Некоглай снял для TikTok пародию на бойца и сопроводил свой ролик треком Boney M. «Rasputin».

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, увидев ролик, назвала блогера выродком. Она заявила, что Некоглай поглумился над подвигом военнослужащего.

Спустя сутки после публикации ролика, 9 ноября, блогера задержали. Пресненский суд Москвы решил депортировать тиктокера из России, а также назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей по статье «Нарушение миграционного законодательства».