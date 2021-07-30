Неизвестные украли из аптеки в Москве сейф с зелёнкой

Неизвестные воры вынесли из столичной аптеки сейф, но денег в нём не оказалось. Об этом KP.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл на улице Байкальской в московском районе Гольяново. Злоумышленники проникли в аптеку ночью. Там они обнаружили сейф, но открыть на месте его не смогли и решили забрать с собой. Когда они выходили из здания с сейфом, сработала сигнализация, однако похитителям удалось скрыться до прибытия охраны.

Сотрудники аптеки написали в полицию заявление. Они пояснили, что в украденном сейфе хранились не деньги, а медицинские настойки и растворы — зелёнка, йод, меновазин. В настоящее время ведётся розыск грабителей.

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