Нефтяники доплатят в бюджет за слишком дорогой бензин в России «Коммерсант»: нефтяники в декабре доплатят в бюджет за слишком дорогой бензин впервые с 2020 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выплаты по бензиновому демпферу в России по итогам декабря могут стать отрицательными впервые с 2020-го, пишет «Коммерсант». По прогнозам аналитиков, если экспортные котировки по состоянию на 5 декабря сохранятся до конца года, то выплаты нефтяных компаний в бюджет за разницу в ценах на внешнем и внутреннем рынках составят около 6 млрд рублей. По оценке экспертов, в декабре демпфер может составить минус две тысячи рублей за тонну.

В результате суммарные выплаты нефтекомпаний в бюджет в декабре по бензиновому демпферу могут составить около 6 млрд рублей, — сообщил собеседник издания.

Однако благодаря демпферу на дизельное топливо, который в декабре остается положительным, нефтяники могут получить из казны примерно в 10 раз больше, чем внесут. В начале декабря демпфер по дизелю составлял около 14,5 тысячи рублей за тонну. Общие выплаты из бюджета за поставки солярки на внутренний рынок могут достичь 60 млрд рублей.

Демпферный механизм, действующий в России с 2019 года, призван сдерживать колебания цен на бензин внутри страны. При высоких экспортных ценах власти компенсируют нефтекомпаниям убытки от продажи топлива на внутреннем рынке. Если бензин стоит дорого в России, то разницу между ценами выплачивают уже нефтяники.

После начала спецоперации на Украине и ограничения экспорта российской нефти рынок находился в профиците. Падение спроса привело к снижению оптовых цен на топливо внутри страны.

Ранее эксперт Александр Перов заявил, что российская нефть найдет своего потребителя, однако проблемой может стать изменение ее цены. Он уточнил, что санкции Запада привели к подорожанию транспортировки нефти к покупателям. По словам Перова, России в итоге все равно придется продавать сырье дешевле, чем конкурентам, снижая цены на него, несмотря на увеличение издержек, чтобы сохранить свое положение на рынке.