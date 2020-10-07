Недовольный взгляд хаски рассмешил пользователей Сети

https://static.news.ru/photo/583a783c-08af-11eb-bca8-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

В Сети появилось забавное видео, на кадрах которого запечатлено, как самца хаски везут в ветеринарную клинику на машине.

Так, проницательный питомец очень быстро осознал настоящую цель поездки и одним своим взглядом дал понять хозяевам, как он относится к данной затее.

Недовольство собаки удалось снять на видео. Примечательно, что ролик успел набрать свыше 500 тысяч просмотров, уточняет «Ридус».

Пользователи Сети решили поддержать пса и отметили, что тот выглядит рассерженным. Кто-то даже предположил, что хаски захочет отомстить хозяевам «на кровать».

Ранее NEWS.ru писал, что минималистичный набросок, изображающий английскую борзую, стал лидером конкурса рисунков. Черновое изображение опередило картины, выполненные более профессионально.

Победителя выбрали по числу лайков. Несмотря на простоту рисунка, изображение пса по кличке Стэнли действительно тронуло публику.