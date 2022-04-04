Неделю без еды: как спасают животных из зоны спецоперации

С начала спецоперации на Украине из страны уехало около 3,2 миллиона человек — как в Россию, так и в Европу. Многие бросали своих домашних животных. Сотни тысяч кошек и собак оказались брошенными, угроза нависла и над питомцами в зоопарках, находящихся в зоне действий. Представители Общероссийского народного фронта начали программу по спасению животных в ДНР, ЛНР и на территории Украины. NEWS.ru узнал у зоозащитников, живущих в районе спецоперации, как они спасают животных и необходима ли им помощь российских коллег.

Спецоперация по спасению животных

Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина объявила о начале кампании «ЗооДруг». Проект реализуется в координации с руководством профильных ведомств ДНР и ЛНР и Общественными палатами регионов. «Это спецоперация по спасению животных с территорий Луганской и Донецкой народных республик и бывшей Украины в целом», — так обозначила цель проекта Шаройкина.

В первую очередь мы планируем помочь зоопаркам и приютам Донбасса. Там в помощи нуждаются порядка 25 тысяч животных. Среди них медведи, волки, обезьяны, львы, верблюды, ламы, страусы и многие другие виды, в том числе краснокнижные, а также тысячи кошек и собак. В перспективе, как только будут открываться возможности для безопасного движения транспорта, грузы планируется направлять и в города Украины. Елена Шаройкина председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды ОПРФ председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды ОПРФ

Лев в Васильевском реабилитационном центре для диких животных. Васильевка, Запорожская область Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Животным ЛНР, ДНР и Украины планируется помогать кормом, ветеринарными препаратами, бытовыми товарами (батарейки, свечи, перчатки), стройматериалами для приютов. Шаройкина сообщила NEWS.ru, что волонтёры уже начали эвакуировать в Россию животных с территорий, где происходят военные действия. Одни изначально жили в приюте, другие попали туда после того, как их оставили хозяева. Около 30 котов и несколько десятков собак уже вывезено из-под Харькова в Россию. Их распределяют в приюты и отдают в добрые руки.

Больше 100 обычных людей откликнулись со словами, что они готовы взять собаку или кота из Донбасса. Мы видим огромную заинтересованность от обычных граждан, — добавила Шаройкина.

Топят и бросают

До начала военных действий в городе было около пяти тысяч брошенных животных, сейчас их около 50 тысяч, многие из них породистые и ещё недавно были домашними. Хозяева, спасаясь, бросают своих питомцев, сообщила NEWS.ru волонтёр из Харькова Алина Гончаренко. Их оставляют запертыми в квартирах, на цепи во дворе, некоторые пытаются даже умертвить. Волонтёр показала корреспонденту NEWS.ru видео, где из болота вытащили собаку. Животное провело там несколько дней и чуть не погибло.

Иногда хозяева, вынужденные бежать, выбрасывают своих питомцев на улицу. В группе социальной сети Facebook (деятельность в России запрещена из-за признания экстремистской организацией компании Meta) «Страна помощи животным» размещён пост с рассказом о собаке, которая жила в частном доме под Киевом. Владельцы спустили её с цепи, а сами уехали. Собака получила лёгкое ранение в голову и по-прежнему гуляет в окрестностях дома в ожидании хозяев. Волонтёры пытаются пристроить её в добрые руки.

Собаки на территории передвижной ветеринарной станции Oleksii Kovaliov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество бездомных животных в городе сложно подсчитать, это десятки тысяч, сообщила зооволонтёр из Киева Светлана. Она также подтвердила информацию о том, что хозяева бросают питомцев и уезжают.

Животных у нас под опекой сейчас более 50. Их всех необходимо как-то содержать и кормить. Большинство животных с проблемами: кто слепой, кто полуслепой, есть старенькие, есть глухие, есть с проблемами ЖКТ, которые находятся на лечебном питании. Если мы не сможем их прокормить, то остаётся один вариант — выпустить на улицу. Сейчас для них это равносильно смерти, — пишет Светлана в своём микроблоге.

Недавний случай в киевской многоэтажке: волонтёрам удалось попасть в запертую квартиру, где находились две собаки. Они две недели прожили без еды и были крайне истощены. Животных вызволили из заточения. Иногда хозяева возвращаются домой, чтобы забрать брошенного питомца, но оказывается слишком поздно. Светлана рассказала, что жители Киева пришли в разрушенную квартиру, чтобы забрать кота. Животное провело взаперти две недели. Кот погиб, не дождавшись помощи.

Я до сих пор не могу отойти от этой ужасной картины и от жуткого запаха. Как можно взять с собой чемодан с вещами, а животное — оставить? — рассуждает Светлана.

В Киеве сейчас работает команда спасателей. Они приезжают в квартиры и дома, где животные оказались заперты, сообщила NEWS.ru председатель организации «Украинское объединение защитников животных» Мария Трунова. Они вызволяют питомцев, стараясь нанести минимальный урон чужому имуществу. Например, прорезают небольшое отверстие, чтобы питомец мог выйти. Другой вариант — выбивают глазок и через отверстие кормят зверя и дают ему воду. Но успевают они помочь далеко не всем.

Помощь Европы

Собак и кошек пытаются распределять по приютам Украины, но мест хватает «уже с натяжкой», отметила волонтёр Гончеренко. Многих животных отправляют за границу, например в Польшу.

Иногда в приюты, иногда заранее ищем людей, которые на границе забирают, — сообщила она.

Животных с Украины отправляют в Польшу, Румынию, оттуда многих перекидывают в страны Западной Европы — Германию, Швейцарию, сообщила NEWS.ru председатель организации «Украинское объединение защитников животных» Мария Трунова. Большинство приютов из стран Европы открыли свои двери для украинских собак и кошек. Западные соседи также помогают украинским животным кормами. По словам Труновой, питание для кошек и собак «привозят фурами». Больше всего поставок идёт из Польши.

Собаки, спасённые с Украины. После начала военной операции на Украине зооспасатели спасают брошенных животных из страны Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Опрошенные NEWS.ru украинские зоозащитники заявили, что не слышали о программе «ЗооДруг», инициированной российской стороной. Зооволонтёр из Харькова Яна Маркевич в беседе с NEWS.ru заявила, что по её мнению кампания российской стороны «не более чем пиар».

Зоозащитница Мария Трунова усомнилась, что её коллеги примут помощь от россиян. Она призвала участников программы «ЗооДруг» обратить внимание на животных ДНР и ЛНР, которые, по её словам, находятся в бедственном положении и помочь им некому. Европейские корма туда не доходят и животных оттуда не эвакуируют, заключила зооволонтёр.

В Горловском приюте для бездомных животных, который находится на территории ДНР близко к линии огня, NEWS.ru рассказали, что обстановка тяжёлая и стреляют рядом с приютом практически каждый день. По словам волонтёра Алевтины Анищенко, в приюте сейчас 320 бездомных собак и 50 кошек.

Мы приезжаем на 1,5–2 часа только для того, чтобы накормить животных, убрать, что можно, и уехать. Находиться в приюте долго опасно. Пару дней назад прилетела мина, но, слава богу, мы отделались испугом — только пробило крышу. С кормёжкой бывает по-разному: иногда есть деньги, но нет корма, иногда наоборот, — рассказывает Анищенко.

Раздавать животных на руки в Горловском приюте получается крайне редко, особенно в последнее время, после объявления мобилизации. При этом бездомных животных с течением боевых действий становится только больше.

Приют начал работу ещё до войны, он открыт с 2010 года. Сейчас в приюте только два сотрудника. Мы сами готовим на всех животных и убираем. Заниматься ещё и отправкой животных было бы нереально, — объясняет волонтёр.

Приюту помогают коллеги из России, иногда кормом, иногда деньгами, а также, по возможности, эвакуацией животных. По словам Алевтины Анищенко, наиболее серьёзная поддержка — моральная: работать в прифронтовых условиях легче, зная, что о тебе не забывают и стараются хоть как-то помочь.