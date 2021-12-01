«Не знал, что происходит»: экс-начальник тюремной больницы не признаёт вину

Бывший начальник туберкулёзной тюремной больницы (ОТБ-1) Саратовской области Пaвел Гаценко не признаёт вину в организации изнасилований и пыток заключённых. Об этом заявил RT адвокат обвиняемого Игoрь Максимов. Он утверждает, что Гaценко ничего не знал об издевательствах в его учреждении.

В каждой колонии начальники знают далеко не всё о том, что действительно там происходит. Тем более во ФСИН сегодня работает огромное количество непрофессионалов. Например, над начальником отдела безопасности у Гаценко был поставлен его заместитель, курирующий эту сферу. И в ОТБ-1 было ещё много таких вот винтиков, подчинённых Гаценко. Но почему-то пока больше никого не привлекли к ответственности, — цитирует издание адвоката.

Максимов добавил, что в постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что, помимо его клиента, в организации насильственных действий участвовали «другие неустановленные лица». А сам Гаценко, оказывается, «выпустил из рук бразды правления».

Гаценко и его подчинённый, бывший начальник отдела безопасности ОТБ-1 Сергей Мальцев, обвиняются по ч. 3 ст. 33 и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Организация насильственных действий сексуального характера, совершённых группой лиц». За это им грозит до 10 лет лишения свободы. Об аресте обоих фигурантов попросил Следственный комитет.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео с пытками и издевательствами над заключёнными, снятые в областной туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области.