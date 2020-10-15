«Не усмотрели»: Попова рассказала о самых тяжёлых пациентах с COVID

https://static.news.ru/photo/2fc43ee0-0ed3-11eb-abc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В России коронавирус тяжелее всего проходит у людей старше 65 лет, которые страдают сопутствующими заболеваниями. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) отметила, что возросший удельный вес заболеваемости приходится на пожилых жителей страны.

Мы не усмотрели за своим старшим поколением, которое вернулось с дач, из-за города, вышло на улицу и вот в этот период успело встретиться с вирусом. Сегодня самые тяжёлые койки и самые тяжёлые пациенты старше 65 лет с коморбидными состояниями, сопутствующими заболеваниями, а в этом возрасте это, к сожалению, бывает очень часто, — цитирует Попову РИА Новости.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее назвал условия госпитализации при коронавирусной инфекции. По его словам, если амбулаторное лечение при коронавирусе оказывается неэффективным, то на третьи сутки заболевший должен направляться в стационар. При этом, как сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, за последнюю неделю в Москве число тяжёлых пациентов с коронавирусом, которым проводится искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ), выросло на четверть и сейчас составляет 319 человек.

За прошедшие сутки на территории России специалисты выявили 13 754 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах страны. В сравнении с данными за прошлый день число заразившихся сократилось на 500. За весь период пандемии в стране коронавирусом заразились 1 354 163 человека.

У 3427 новых инфицированных (24,9%) болезнь проходит без клинических проявлений. Также за прошедшие 24 часа в РФ скончались 286 пациентов с СOVID-19. Данная цифра является «рекордной» за весь период пандемии. Общее число жертв инфекции в стране достигло 23 491. Кроме того, в течение прошедших суток из российских больниц по выздоровлении были выписаны 8392 человека. В общей сложности болезнь смогли победить 1 048 097 россиян.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора рассказала о штаммах коронавируса в России.