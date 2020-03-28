https://static.news.ru/photo/23e81bfa-7176-11ea-9dbc-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что для детей коронавирус не опаснее, чем ОРВИ. По его словам, инфекция COVID-19 поражает детей меньше других.
Важно, что этот вирус менее всего поражает детей и для детей не более опасен, чем любая другая респираторная вирусная инфекция, — цитирует Рошаля РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что первый младенец, который заразился инфекцией COVID-19, скончался в США. Мальчику из Чикаго не было даже года. Департамент здравоохранения штата Иллинойс ведёт расследование для установления причины смерти.