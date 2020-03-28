Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теледоктор Елена Малышева посетила инфекционный блок столичной больницы № 67 и показала работу врачей с заразившимися коронавирусом пациентами. По её словам, она побывала во всех отделениях медучреждения.

Видеоотчёт телеведущая разместила на своей странице в Instagram. Я врач, поэтому я была внутри. Везде. В инфекционном блоке, в реанимации. Врачи сейчас — единственные, кто действительно рискует заразиться. Взгляните на...