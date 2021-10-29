Не хватает воздуха: в каких регионах возник дефицит медицинского кислорода

Новая волна COVID-19 почти ежедневно обновляет пугающие антирекорды, превратившие Россию в одного из мировых лидеров по количеству смертей от коронавируса. По данным на 28 октября, впервые за всё время пандемии в РФ инфекцию подхватили более 40 тысяч человек, а жертвами заболевания стали 1159 пациентов, или более 13,6% от всех погибших по той же причине во всём мире (8514 по данным «Яндекса»). На фоне роста заболеваемости и низкого процента вакцинированного населения (по состоянию на 23 октября прививку сделали только 32,62% россиян), увеличилось и число госпитализаций пациентов с тяжёлыми симптомами. Как следствие — многие российские регионы сталкиваются с переполненностью госпиталей и нехваткой кислорода, необходимого для поддержки людей с поражением лёгких вследствие вирусной пневмонии. К выправлению ситуации подключилось Минобороны, которое поставило трети субъектов Федерации более 300 тонн сжиженного газа. Его нехватка стала одной из главных проблем последних дней. NEWS.ru выяснил, откуда поступали «тревожные звоночки» и как на них реагировали на местах.

«С колёс работаем»

По данным военного ведомства, Минобороны «наращивает оказание помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией». В частности, 27 российских регионов получили от военного ведомства более 347 тонн сжиженного кислорода для медучреждений, передаёт РИА Новости.

В Севастополе и Крыму жидким кислородом медучреждения полуострова начал снабжать Черноморский флот. Первая партия — около 10 тонн — направлена из хранилищ военных аэродромов региона. Северный флот, в свою очередь, поставляет газ больницам Костромской и Архангельской областей, а также Республике Коми. А Западный военный округ — Воронежской области.

Нехватка кислорода в ковидариях в последние дни стала достоянием гласности более чем в десяти российских субъектах.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Накануне глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков заявил о проблемах, с которыми столкнулись коронавирусные стационары республики:

Госпитали особо опасных инфекций заполнены на 90%, большую озабоченность вызывает нехватка кислорода. Не буду скрывать, с колёс работаем, поминутно рассчитываем каждый килограмм кислорода. Выбиваем везде, где возможно, прилагаем все усилия, чтобы не допустить перебоев с кислородом.

По словам Кокова, кислород необходим более 700 пациентам. За месяц его расход вырос с 7 до 20 тонн в сутки.

В соседнем Ставропольском крае несколько дней назад пациентка с коронавирусом, которую госпитализировали в одну из больниц региона, пожаловалась , что ей не дали кислородную маску после нескольких часов ожидания. В краевом Минздраве поспешили заверить, что нехватки газа в данном медучреждении не наблюдается :

Подведомственными учреждениями Министерства здравоохранения до конца 2021 года заключены все необходимые контракты на поставку этих объёмов с существенным запасом. Все контракты выполняются бесперебойно и в срок.

Позднее мэр ставропольского города Невинномысска Михаил Миненков заявил , что «наши больницы забиты, не хватает кислорода»:

При таком пике нагрузки его расход очень большой. Если в прошлом году болело 100 человек, то сегодня одновременно болеет 900 человек. Причём в тяжёлой форме сегодня коронавирус переносит в 10 раз больше людей, чем в прошлый период. Все они не были вакцинированными. Только выработав коллективный иммунитет, мы сможем все вместе снова вернуться к нормальной жизни.

В Алтайском крае также сложилась «непростая обстановка» с медицинским кислородом, о чём заявили в региональном Минздраве. Всего в регионе развернули более 4,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусом, из которых 70% имеют подключение к кислороду.

Ежесуточно привозим [газ] двумя-тремя машинами разной ёмкости. Как правило, это 16-тонные ёмкости, — сообщил глава ведомства Дмитрий Попов.

По его словам, в сутки госпитали края потребляют 52 тонны кислорода, а единственный местный производитель поставляет в медучреждения только три тонны. Остальной объём завозят из Омской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, а также из Красноярского края.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как заявил 28 октября глава Республики Коми Владимир Уйба, власти субъекта испытывают «огромные проблемы» с кислородом для коронавирусных госпиталей. Он добавил, что уведомил о проблемах Минпромторг РФ.

Мы сегодня, по сути, уже собираем с мира по нитке для того, чтобы обеспечить Эжвинскую больницу кислородом, потому что кислород должен прийти из Кирова только в 20:00 [28 октября]. Это большущая проблема, — заявил Уйба.

«Практически в ручном режиме»

В Курской области власти признали , что в ночь на 28 октября пришлось искать кислород для медучреждений региона. Как заявил местный губернатор Роман Старовойт, суточный дефицит жизненно важного газа в субъекте возрос до 275 тонн, в результате восемь тонн удалось получить из соседней Тульской области.

Мы половину ночи с моим заместителем искали кислород. Восемь тонн нам удалось найти в Туле. Собираем по крупицам по всей стране. В стране проблема с кислородом, его дают только на реанимационных пациентов. А остальные? Они же тоже должны дышать! Потребление кислорода возросло кратно! — пояснил курский губернатор.

На пределе запасы кислорода находятся и в Архангельской области. По словам местного губернатора Александра Цыбульского, в сравнении с предыдущими волнами пандемии сейчас в субъекте «самое большое количество заболевающих в сутки» и область «бьёт рекорды по ежесуточному приросту», а врачи «работают в режиме военного времени и постоянно разворачивают новые койки».

Медицинский кислород в Архангельскую область завозят из других регионов, его «впритык хватает», говорит Цыбульский:

Контролируем практически в ручном режиме. Такого потребления кислорода у нас ещё не было. Возим из Вологды, Санкт-Петербурга, откуда только можем. Военные нам помогают кислородом.

Неделю назад власти Чувашии объявили режим повышенной готовности из-за того, что в больницах заканчивался кислород. Газ обещали привезти из Татарстана.

По состоянию на 28 октября, как заявил министр здравоохранения республики Владимир Степанов, ситуация стабилизировалась . Однако COVID-стационары заполнены на 90% и почти каждый третий пациент переносит болезнь в тяжёлой форме, но недостатка в медицинском кислороде нет. Его поставляют региональный представитель компании «Техноремстрой» из Казани, «Химпром» и Тракторный завод.

Во Владимирской области также наблюдались сложности. Об этом стало известно от главы местного департамента здравоохранения Константина Баранова. Чиновник признал, что вина за нехватку газа в COVID-госпиталях лежит на его ведомстве, а не на главврачах. Последние, по его словам, не должны «метаться с этим кислородом».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В соседней Ивановской области ранее появилась информация о том, что закончился кислород на станции скорой помощи в региональном центре из-за проблем с закупкой газа. Однако в учреждении опровергли эту информацию:

Аукцион действительно не состоялся, однако заключили прямой договор с кислородоснабжающей организацией. На данный момент ОБУЗ ССМП обеспечили кислородом в полном объёме в соответствии с потребностью.

Между тем 18 октября зампред регионального правительства Ирина Эрмиш отмечала, что в Ивановской области сложилась крайне напряжённая ситуация с запасом кислорода, часть которого завозится из других субъектов.

В Оренбургской области, как и в Ивановской, также не состоялись торги. В этом регионе власти хотели приобрести крупную партию медицинского кислорода для областной клинической больницы № 2. Несмотря на высокую начальную цену в 42 млн рублей, на аукцион не заявился ни один участник.

Как писало признанное в РФ иноагентом издание «Север.Реалии», нехватка кислорода также наблюдается в больницах Пскова, Петербурга и Соликамска (Пермский край). Позднее власти Псковской области опровергли данные об отсутствии газа в одной из больниц региона. В Минздраве Прикамья заявили , что отключение кислорода в городской больнице Соликамска, про которое рассказывали журналисты, проводилось «в плановом порядке, без отключения пациентов».

О проблемах в Александровской больнице Петербурга заявил главврач стационара Юрий Линец. По его словам, из-за поступления нуждающихся в реанимации пациентов «ситуацию не сравнишь ни с какой другой волной». Поэтому, признал медик, «мощностей кислородной станции стало не хватать уже очевидно». Однако в городском комитете по здравоохранению утверждают , будто ни один пациент «не испытывает дефицита кислорода».

В одной из больниц Орловской области также говорили о трудностях с кислородом, но несколько по другой причине, чем в других регионах. В профсоюзе медработников «Действие» заявили о нехватке точек доступа для подключения коек к газу в больнице имени Семашко в Орле. По словам профсоюзной активистки Елены Шураевой, в данном стационаре находятся «исключительно тяжёлые пациенты», однако они якобы «в очереди стоят на то, чтобы их в реанимацию увезли». Но если койки ещё есть, то «кислород дополнительно некуда присоединить».

По словам Шураевой, проводку необходимо было расширять ранее, пока не было пика заболеваемости COVID-19, а сейчас сделать новые точки доступа можно только отключив от кислорода других пациентов.

В региональном департаменте здравоохранения пообещали, что обсудят с руководством больницы потребность в оборудовании и план действий. В целом же, как заявил глава ведомства Станислав Шувалов, «ситуация по обеспечению госпиталей, которые лечат пациентов с новой коронавирусной инфекцией, кислородом сейчас по всей стране достаточно напряжённая». Однако, по его словам, «поставки кислорода в регион ведутся в стабильном режиме» и его нехватки в области нет.

Подключился Роскосмос

В интервью NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов подчеркнул, что «ситуация напряжённая в целом по стране и везде ощущается не только нехватка кислорода, но и лекарственных средств». По его словам, на лечение пациентов с COVID-19 «денег катастрофически не хватает».

Более 90% коек заняты, и очень много тяжёлых больных. Почти каждый день мы фиксируем новые антирекорды. Кислород нужен как тем, кто лежит на ИВЛ, так и пациентам с менее тяжёлым течением болезни, но у кого поражены лёгкие. Ситуация неординарная, страна оказалась неготовой к такому всплеску заболеваемости. Поэтому тех объёмов медицинского кислорода, которые были рассчитаны ранее с тем, что их будет хватать для лечения пациентов с COVID-19, оказалось недостаточно. Такие моменты надо учитывать в будущем, поскольку, как мне кажется, в ближайшей перспективе пандемия никуда не денется и повторение таких всплесков, как сейчас, вполне возможно. В связи с этим надо наращивать производство кислорода, чтобы он был в запасе и чтобы были резервные мощности, которые можно запускать в экстренных ситуациях. Федот Тумусов депутат Госдумы депутат Госдумы

В середине октября в Минпромторге отмечали, что четвёртая волна пандемии создаёт «в некоторых регионах» проблемы в том числе из-за небольших запасов медицинского кислорода.

Такие вопросы в регионах зачастую вызваны низкими темпами вакцинации населения, нехваткой ёмкостей для хранения и производства кислорода, нехваткой средств доставки, — комментировали в ведомстве.

Премьер-министр Михаил Мишустин ещё летом поручил Минпромторгу представить предложения по поставкам дополнительных объёмов кислорода в медицинские организации. После этого в министерстве создали группу по оперативной координации поставок газа с привлечением ключевых производителей. Она дважды в сутки мониторит наличие в субъектах медицинского кислорода и при необходимости перераспределяет его дополнительные объёмы в пользу тех субъектов, где возникает нехватка.

Некоторые регионы, как отмечали в Минпромторге, «не учли уроки предыдущих волн пандемии и не приняли достаточных мер», хотя министерство неоднократно предупреждало «о необходимости их принятия в связи с возможной вспышкой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией».

В России более 35 площадок, которые ежедневно производят около 2,8 тысячи тонн кислорода для нужд здравоохранения. В июле первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков призвал металлургические компании сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского. Руководитель министерства Денис Мантуров не исключал закупок газа за рубежом.