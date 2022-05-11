«Не гоним никакие шлаки»: диетолог посоветовала полезную детокс-программу Диетолог Круглова: в качестве детокс-программы стоит есть больше растительной пищи

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В качестве детокс-программы стоит есть больше растительной пищи, сообщила врач-диетолог Наталья Круглова изданию «Слово и Дело». Ни от каких шлаков и токсинов с помощью слабительных компонентов, как часто рекомендуют, избавляться не нужно, это ненаучная идея, отметила она.

А если под видом детокс-программ человеку предлагают есть больше растительной пищи, делать какие-нибудь коктейли на основе листовой зелени — может быть, это и неплохой вариант. Только нужно понимать, что мы не гоним никакие шлаки и токсины, мы просто обеспечиваем организм необходимыми минералами, которые в этих овощах и фруктах содержатся, — сказала Круглова.

Она добавила, что вообще шлаки и токсины существуют. Например, азотистые шлаки накапливаются при серьёзном заболевании мочевыделительной системы. Токсические же вещества не копятся — они сразу приводят к отравлению.

Круглова посоветовала начинать детокс-диету, посоветовавшись с диетологом или терапевтом. Важно понимать, каких веществ не хватает организму, и знать, какие травы нельзя сочетать с некоторыми лекарствами, объяснила она.

В свою очередь эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова рассказала, что в процессе детоксикации крайне важно правильно питаться, причём голодание не поможет очистить организм, так как вредные вещества из пустого желудка всасываются быстрее. По её словам, о необходимости детоксикации говорят такие симптомы, как высыпания на коже, дискомфорт в работе органов ЖКТ, усталость, слабость и головные боли.