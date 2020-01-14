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Бывший начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен, уволенная после оскорбительного поста в соцсетях в адрес намусоривших жителей, займётся разработкой и продвижением сувенирной продукции музея-заповедника «Кижи».

По крайней мере, буду контролировать этот процесс, — сообщила «Интерфаксу» экс-чиновница.

Ранее NEWS.ru писал, что администрация Петрозаводска намерена уволить Анну Лесонен с занимаемой должности. В мэрии посчитали, что её публикация в соцсетях унижает честь и достоинство горожан. В своём сообщении, которое администрация сочла оскорбительным, чиновница обвинила соседей в том, что они не убрали за собой мусор. По словам чиновницы, ей пришлось делать это самой.