Названы шесть способов бюджетно украсить квартиру к Новому году Дизайнер Юрченко: шишки и винтажные украшения бюджетно украсят дом к Новому году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дизайнер интерьера Елена Юрченко рассказала NEWS.ru о главных трендах новогоднего декора и посоветовала, как бюджетно создать праздничную атмосферу. По ее словам, в этом году актуально украшать квартиру декоративными цветами, которые можно повесить на елку.

Использование цветов, бантов, некий женственный декор разместить на елке. Также в трендах украсить елку одним цветом: игрушками, золотыми, красными либо голубыми бусами, — объяснила дизайнер.

Из бюджетных вариантов можно отметить тренд на винтажные старые украшения, которые можно достать у родственников или найти на чердаке. Также можно вырезать флажки из бумаги и попросить детей что-то на них нарисовать, а еще на елку можно повесить старые бусы.

Можно напилить маленькие ветки и сделать из них подставки для свечей, использовать шишки из леса, раньше красили грецкие орехи в золото и ими украшали, брали конфеты для украшения. Это все бюджетные варианты, которые можно использовать, — подчеркнула Юрченко.

Ранее директор компании по продаже елок Владислав Пухарев объяснил, на что обратить внимание при выборе живой новогодней ели и какое дерево подойдет лучше всего в качестве символа наступающего 2023 года. По его словам, все зависит от запросов покупателя: если вы хотите, чтобы дерево стояло дольше и не сыпалось, подойдет пихта или сосна, а если желаете, чтобы елка имела характерный запах, тогда вам нужна обычная русская елочка.