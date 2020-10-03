Названы самые популярные страны для получения вида на жительство у россиян

https://static.news.ru/photo/b31e4322-0581-11eb-ad8a-fa163e074e61_660.jpg Барселона Фото: Unsplash

Рейтинг самых популярных иностранных государств, в которых граждане России хотели бы получить вид на жительство, который обеспечит им выезд за рубеж даже при закрытых границах, возглавили Испания, Турция и Болгария. Об этом сообщается в исследовании одного из международных брокеров недвижимости.

При составлении рейтинга в основу легла статистика поисковых запросов Яндекса за первые восемь месяцев 2020 года.

В этот период россияне больше всего интересовались видами на жительство в Испании (30 386 запросов), Турции (19 905) и Болгарии (17 743). Латвия (11 497) и Германия (11 441) замыкают топ-5 самых желанных видов на жительство, — сказано в исследовании, которое есть в распоряжении ТАСС.

Как пояснил управляющий партнёр компании Георгий Качмазов, составившей список, Испания и Турция популярны у русскоязычных эмигрантов из-за невысоких цен, приятного климата и близкого расположения.

Граждане России часто там отдыхают, они хорошо знакомы с этими странами. В случае с Турцией пару лет назад спрос упал, но сейчас снова начал расти. Видимо, триггером послужило то, что Турция одной из первых открыла границы после карантина, — сказал он.

Как отмечают аналитики, Турция набирает популярность среди пользователей Яндекса, а за восемь месяцев текущего года количество запросов о виде на жительство в этой стране увеличилось на треть по сравнению с 2019 годом. В 2020 году и Болгария стала популярнее. Информацию о гражданстве в этой стране искали в 1,2 раза чаще, чем в 2019 году. При этом пик интереса на болгарское гражданство пришёлся на апрель текущего года и увеличился в 1,5 раза по сравнению с другими месяцами 2020 года и в 2,25 раза больше, чем в апреле 2019 года.

Эксперты также отмечают, что количество запросов о переезде в Чехию при этом резко сократилось и этой весной пользователи Яндекса в пять раз меньше искали информацию о чешском гражданстве, чем прошлой весной. Летом интерес к Чехии у россиян также продолжил падать.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, каких женихов-иностранцев предпочитают москвички.