Названы самые полезные каши на завтрак Роспотребнадзор: овсяная и рисовая каши считаются самыми полезными на завтрак

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самые полезные каши на завтрак — овсяная и рисовая, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на Роспотребнадзор. Специалисты отметили, что полезной еще считается гречневая каша, в особенности из зеленой крупы.

Овсяная каша полезна тем, что в ней содержится растительный белок, микроэлементы, витамины группы В, а также марганец, магний, фосфор и селен, объяснили в ведомстве. При этом ощутимую пользу принесет только цельная овсянка, а не каши быстрого приготовления.

В рисовой каше оптимальное соотношение натрия и калия, к тому же, в ней много витаминов, необходимых для поддержки нервной системы и нормальной свертываемости крови. Для максимального эффекта от продукта рекомендуется брать минимально или вообще не обработанное зерно.

Кроме того, полезной будет гречневая каша, особенно из зеленой гречки, поскольку в ней больше железа. Такая каша является источником антиоксидантов, поэтому замедляет старение, а чтобы получить заряд энергии с утра, в гречку можно добавить молоко.

Ранее врач-эндокринолог Диляра Лебедева сообщила, что самыми полезными для организма человека кашами являются гречневая и овсяная. По ее словам, гречка содержит в себе растворимые и нерастворимые волокна, которые регулируют «трафик» в кишечнике, а овсянка помогает органу работать как часы. Она подчеркнула, что от работы кишечника зависит состояние кожи, иммунитет и общее самочувствие.