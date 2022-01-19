Названы самые опасные нарушения ПДД в 2021 году

Несоблюдение дистанции стало самым опасным нарушением правил дорожного движения в 2021 году, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы. Кроме того, в рейтинг опасных вошли несоблюдение очерёдности проезда, нарушения на пешеходных переходах, превышение скорости и нарушения при перестроении.

По итогам 2021 года несоблюдение дистанции стало самым опасным нарушением. Именно из-за несоблюдения безопасного расстояния до впереди идущего автомобиля люди чаще всего гибли и страдали на московских дорогах, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

На втором месте в списке — несоблюдение очерёдности проезда, на третьем — нарушение правил проезда пешеходных переходов. Четвёртую строчку занимает «несоответствие скорости конкретным условиям». На пятом месте — нарушение правил перестроения.

Ранее сообщалось, что 10 января в России вступил в силу закон о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах, характеризующееся регулярными нарушениями правил дорожного движения (ПДД).

Согласно документу, за многократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час нарушителю будет грозить до трёх лет лишения свободы и штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

Также лишённые права на управление транспортным средством лица, оказавшиеся за рулём, могут получить до двух лет колонии.