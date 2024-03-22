Названы самые частые ошибки при похудении Диетолог Волынкина: голодание и отсутствие физической нагрузки мешают похудеть

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Голодание, несоблюдение режима питания и отсутствие физической нагрузки являются самыми частыми ошибками при похудении, рассказала NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. По ее словам, при объявлении голодовки организм испытывает большой стресс и начинает накапливать еще больше жира. Диетолог пояснила, что частой ошибкой является снижение суточного калоража и увеличение потребления белка.

Во время отсутствия питания организм испытывает большой стресс и начинает еще больше накапливать жира, потому что он полагает, что, может, его вообще перестанут кормить. Большой ошибкой является отсутствие физической нагрузки. Если организм не будет тренироваться, то не будет расходовать больше калорий. Сам по себе метаболизм не увеличится, — сказала Волынкина.

Диетолог добавила, что частыми ошибками при похудении также являются малое распределение воды при норме 0,3 л на один кг веса и отсутствие нормальной продолжительности сна.

Ранее Волынкина развеяла миф о том, что упражнения на пресс помогут избавиться от «пивного живота». По ее словам, «пивной живот» — это висцеральный жир, который окружает внутренние органы, поэтому помимо спорта необходимы правильное питание и сон.