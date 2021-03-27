Названы регионы РФ с высокими зарплатами в провинции

https://static.news.ru/photo/95bf726a-900f-11eb-86e5-96000091f725_660.jpg Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Номинальная средняя зарплата в малых и средних населённых пунктах России (с населением менее 200 тысяч человек) в 2020 году выросла на 6% против роста на 9,5% в 2019 году. В денежном выражении она составила 44,4 тысячи рублей в месяц.

Лидером рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Там средняя зарплата в провинции в пять раз превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг. При этом средний заработок составил 99,1 тысячи рублей в месяц, что в 2,5 раза больше среднероссийского уровня, сообщает РИА Новости.

Вторую строчку заняла Магаданская область, третью — Ненецкий автономный округ. Также в топ-5 вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Сахалинская область.

В нижней части рейтинга оказались республики Северного Кавказа и Ивановская область.

Ранее NEWS.ru сообщал, что наименее популярными вакансиями у россиян в последнее время стали предложения о работе психиатром, звукорежиссёром и арматурщиком. При этом соискателям не предъявляют особых требований к возрасту и опыту работы, обещают зарплату около 50 тысяч рублей и в ряде случаев — даже жильё. Однако на такие вакансии откликается лишь 0,1% россиян.