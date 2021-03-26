Стали известны самые непопулярные у россиян профессии

https://static.news.ru/photo/7ca734b6-8ed4-11eb-9271-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Наименее популярными вакансиями у россиян в последнее время стали предложения о работе психиатром, звукорежиссёром и арматурщиком. Об этом свидетельствуют результаты исследования двух миллионов объявлений о поиске сотрудников, которое провёл один из крупных онлайн-сервисов по поиску работы.

Спросу на врачей способствовала пандемия коронавируса. Узкопрофильных специалистов, как следует из отчёта, ищут в основном в отдалённые населённые пункты. При этом соискателям не предъявляют особых требований к возрасту и опыту работы, обещают зарплату около 50 тысяч рублей и в ряде случаев — даже жильё. Однако на такие вакансии откликается лишь 0,1% россиян, находящихся в поиске работы. Часто такие объявления даже не просматривают.

Звукорежиссёров ищут чаще всего для трудовой деятельности в детских оздоровительных лагерях. Им готовы платить от 25 тысяч рублей. Но за такую зарплату готовы трудиться лишь 0,3% соискателей.

Что касается арматурщиков, то их ищут на работу вахтовым методом. Причитающаяся сумма неплохая, но график сложный: за два месяца без выходных работодатели обещают от 90 тысяч рублей. Впрочем, и эта вакансия ажиотажа не вызывает.

Ранее NEWS.ru писал, что российское правительство утвердило правила поддержки бизнеса, трудоустроившего ранее потерявших работу. Такие меры позволят трудоустроить около 220 тысяч человек.