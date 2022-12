Названы продукты — рекордсмены по содержанию витамина D Диетолог Макиша: больше всего витамина D содержат печень трески, морская рыба, желтки и грибы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наибольшее количество витамина D содержат печень трески, морская рыба, яичные желтки и грибы, рассказала «Москве 24» врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. Специалист отметила, что печень трески является настоящим суперфудом — 5 граммов этого продукта восполнят суточную потребность человека в витамине D.

Печень трески — продукт, которого достаточно одной чайной ложки, то есть 5 граммов, чтобы получить необходимое суточное количество витамина D, — сказала Макиша.

Она также посоветовала есть жирную морскую рыбу. Так, по ее словам, в сельди и скумбрии содержится 300% суточной нормы витамина D, поэтому человеку в день достаточно будет съесть 30–50 граммов рыбы.

Еще одним продуктом — рекордсменом по содержанию витамина D является яйцо: два яичных желтка — это уже 30% суточной нормы по данному витамину. Кроме яиц много витамина D в грибах. Летом можно есть лисички — в них содержится почти 50% его суточной нормы, а зимой — шампиньоны, пояснила диетолог.

Макиша напомнила: витамин D необходим для профилактики кариеса и остеопороза, когнитивных возрастных заболеваний, он также имеет важное значение для выработки мужских половых гормонов и повышает репродуктивное здоровье мужчин.

Врач-диетолог Наталья Круглова ранее посоветовала с наступлением зимы обратить особое внимание на продукты, богатые витамином C и аскорбиновой кислотой. Она отметила, что в холодное время года традиционно меняется ассортимент овощей и фруктов. В частности, нужно обращать внимание на продукты, которые долго хранятся: белокочанная капуста, квашеная капуста, в которой хорошо сохраняется витамин C. Из фруктов стоит отдать предпочтение цитрусовым, так как в них сохраняется витамин C за счет плотной корочки.