Названы продукты, которые нужно ограничить в рационе при болезнях сердца Диетолог Королева посоветовала при заболеваниях сердца ограничить в рационе соленые и жирные продукты

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При заболеваниях сердца нужно ограничить употребление соленых, жирных, жареных и сладких продуктов, поскольку такие продукты повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и способствуют прогрессированию атеросклероза, рассказала «Москве 24» врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева. Кроме того, соленые продукты, такие как соленые огурцы, грибы или квашеная капуста, могут привести к повышенному давлению.

Именно соль удерживает жидкость в организме и сосудах и поддерживает высоким давление, напрягая сосудистую стенку. Поэтому как только мы убираем очень соленые продукты, у нас тем самым регулируется давление, — сказала медик.

Она также посоветовала убрать из рациона продукты, содержащие жиры и трансжиры: сосиски и колбасные изделия. При этом, чтобы не повышать нагрузку на сердечно-сосудистую систему, она рекомендовала отказаться от жареных блюд, отдав предпочтение продуктам, приготовленным в пароварке или мультиварке.

Врач-кардиолог Ольга Савонина ранее рассказала, что ухудшить здоровье сердца могут такие привычки, как подавление эмоций, перенос простуды на ногах и неправильная чистка зубов. По ее словам, если человек не выплескивает свои чувства, а держит их в себе, то это может привести не только к развитию гипертонии, но и спровоцировать инфаркт и инсульт. Особенно опасно сдерживать эмоции жителям мегаполисов — они и так подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям из-за неправильного питания, малоподвижного образа жизни и хронического стресса.