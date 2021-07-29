Названы признаки окончания пандемии коронавируса

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал «Радио 1», какие признаки будут свидетельствовать об окончании пандемии коронавируса.

По словам эксперта, такими критериями в первую очередь будут прекращение смертей от COVID-19 и преобладание числа выздоравливающих людей. Также должно сократиться количество пациентов, которые переносят коронавирус в тяжёлой форме. Кроме этого, у большинства стран должен сформироваться коллективный иммунитет.

Викулов отметил, что сейчас уже более 15 стран достигли популяционного иммунитета, поэтому в них ситуация с коронавирусом стала более предсказуемой.

Но Россия не в числе этих стран. У нас пока только один регион достиг коллективного иммунитета — Чечня. Пока большая часть планеты не имеет иммунитета к этой инфекции, говорить об окончании пандемии рано, — сказал он.

Ранее руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов заявил, что в 2022 году пандемия коронавируса ещё не закончится. На это уйдёт два-три года, но это при нынешних темпах вакцинации.