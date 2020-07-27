АТОР назвала новые правила для въезда в Турцию

https://static.news.ru/photo/76dc69d6-d041-11ea-a9be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Новые правила въезда в Турцию представила Ассоциация туроператоров России. Так, для посещения страны российским туристам не потребуется виза и справка с отрицательным тестом на COVID-19.

Как уточняется, во время полёта будет необходимо заполнить специальную анкету с указанием личных и контактных данных, номера кресла, адреса пребывания в стране, а также сведений о состоянии здоровья.

Перед прохождением паспортного контроля у всех пассажиров в обязательном порядке будут измерять температуру. Туристов пропустят на борт только в том случае, если у них не будет зафиксировано симптомов коронавируса. В противном случае придётся пройти бесплатный ПЦР-тест. Если результат будет положительным, пассажира направят в госпиталь для обследования или лечения, следует из сообщения Ассоциации туроператоров.

При выявлении коронавируса у пассажира определённого рейса, информацию о лицах, находившихся с ним в контакте в самолёте, их личные и контактные данные будут передавать в Управление здравоохранения Турции. В случае, если о заражении станет известно уже после полёта, контактировавшие с больным в самолёте будут установлены по их формам пассажиров. Их направят на двухнедельный карантин или изолируют.

В ассоциации также призвали российских туристов приобретать страховку, покрывающую лечение от COVID-19.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 августа Россия возобновляет сообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Регулярное и чартерное сообщение в России было прекращено с 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что Тунис может открыть свои границы в ближайшее время, и отдых там окажется более дешёвым, чем в Турции. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.