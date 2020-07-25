У Турции появился конкурент на российском рынке туризма

https://static.news.ru/photo/0217f960-ce7c-11ea-b11c-fa163e074e61_660.jpg Тунис Фото: Andreas Gebert/dpa/Global Look Press

Тунис может открыть свои границы в ближайшее время, и отдых там окажется более дешёвым, чем в Турции. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Самое доступное [направление] сейчас — черноморское побережье. Может, [скоро] откроют Тунис. Если по выезду, то [самым доступным] может быть Тунис, — цитирует его URA.RU.

Барзыкин добавил, что когда именно для россиян откроется Тунис, пока неизвестно. Также, по его мнению, Турция будет продавать дорогие туры.

Он отметил, что пресловутая Танзания, открытая в первую очередь, не может конкурировать с Турцией, так как 70% россиян предпочитают отдых у моря. В Танзании же небезопасно — там водятся крокодилы и акулы, а билеты до страны стоят 50–60 тысяч, пояснил эксперт.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Танзанию очень популярным местом отдыха у россиян.