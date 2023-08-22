Названы наиболее коварные бессимптомные заболевания Терапевт Романенко рассказала о бессимптомном течении гипертонии и рака

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Гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и онкологические заболевания могут развиваться бессимптомно в течение долгого времени, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, при этом человек никак не ощущает, что он болен.

Все привыкли говорить о том, что если повысилось артериальное давление, то будет головная боль, тошнота, головокружение, покраснение кожи. Но нередки случаи, когда люди приходят на прием по какой-либо другой причине. Врач измеряет у них давление и обнаруживает высокие цифры, — пояснила врач.

Очень долгим бессимптомным течением отличаются некоторые онкологические заболевания, продолжила специалист. Это в том числе репродуктивной сферы — гинекологии и предстательной железы, — а также молочных желез.

Также, по словам терапевта, незаметно для человека могут развиваться атеросклероз и сахарный диабет. Выявить эти заболевания можно только после сдачи анализов.

Мы не можем определить по каким-либо симптомам, есть ли у человека повышенный холестерин или нет. Бывает, что у него нарушен липидный состав крови. Много плохого холестерина, мало хорошего, идут процессы воспаления сосудов, развивается атеросклероз. Но человека вообще ничего не беспокоит, а потом вдруг у него случается инфаркт, — подчеркнула эксперт.

Кроме того, бессимптомное течение может происходить у сахарного диабета. При этом многие не обращают внимания на выявленный при обследовании высокий уровень глюкозы, списывая все на употребление сладкого. Однако на самом деле уровень глюкозы у здорового человека должен вернуться к норме уже через два часа, и если этого не происходит, надо задуматься, посоветовала Романенко.

Ранее врач-онколог Станислав Борзяница рассказал, что первыми симптомами рака мозга могут быть головные боли, которые впоследствии развиваются в проблемы с памятью и даже в расстройства личности. При этом, по словам специалиста, болезнь может долгое время протекать бессимптомно.