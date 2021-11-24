Гинцбург рассказал о масштабах производства вакцин от COVID-19

В России в гражданский оборот уже выпущено порядка 85 млн комплектов вакцин от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом РИА Новости сообщил директор центра Александр Гинцбург. По его словам, основную массу составляют вакцины «Спутник V» — 70 млн.

В России выпущено 70 млн комплектов «Спутника V» и 15 млн «Спутника Лайт», — сказал он.

Как заявил ранее глава Минпромторга Денис Мантуров, объём производства вакцин от COVID-19 в России может увеличиться до 2 млрд доз в год. Этого показателя планируется достичь уже в 2022 году. По его словам, мощности внутри страны позволяют выйти на такой уровень производства. Мантуров добавил, что к настоящему времени выпущено свыше 100 млн комплектов вакцин, зарегистрированных в России. К концу текущего года будет произведено 300 млн доз препарата.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе. Сейчас гражданам доступны двухкомпонентные вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», а также однокомпонентная «Спутник Лайт». В настоящее время проводятся доклинические испытания ещё двух новых вакцин от COVID-19.