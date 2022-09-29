Названы лучшие подарки на День учителя На День учителя можно подарить именной ежедневник, кофемашину или портрет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В честь Дня учителя преподавателю можно подарить, например, кофемашину, которая сделает его утро бодрым, или плед, который будет согревать осенними вечерами, сообщило РИАМО. По данным издания, в качестве подарка может подойти именной ежедневник, необходимый и удобный аксессуар для педагога, а также отличной идеей будет заказать рукописный портрет по фото учителя.

Любимой учительнице можно подарить цветы. Однако не все преподаватели любят букеты. Альтернативой может стать живое растение в горшке. Оно будет долго радовать глаз педагога и напоминать о благодарных учениках, — пишет издание.

Также отличным презентом на профессиональный праздник будет торт с символичной фигуркой или тематической надписью из мастики или шоколада. Практичным подарком, который позволит учителю согреться любимым горячим напитком как в помещении, так и на улице, является термокружка. Лучше всего покупать ее из ударопрочной нержавеющей стали.

Ранее стало известно, что школьники серпуховской школы № 9 исполнили мечту своей учительницы по истории полюбоваться закатом прямо в небе. Благодаря ученикам Кристина Романова в День учителя впервые поднялась в небо на воздушном шаре на высоту 500 м. По словам педагога, мечта подняться в небо у неё появилась после того, как она прокатилась над Мраморным каньоном в Карелии.