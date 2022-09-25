Названы лекарства, которые всегда должны быть в домашней аптечке Врач Каландия: жаропонижающие, антигистаминные, сорбенты и антациды должны быть в аптечке

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Врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия назвал препараты, которые всегда должны быть в домашней аптечке. Есть список первоочередных лекарств, которые используются чаще всего, пишет «Прайм».

В аптечке всегда должны быть жаропонижающие и обезболивающие средства, такие, как парацетамол и ибупрофен, которые эффективно снижают температуру и уменьшают боль.

При диарее используют сорбенты, которые связывают и выводят из организма токсические вещества и пищевые аллергены. Это могут быть смектит диоктаэдрический, полиметилсилоксана полигидрат, кремния диоксид коллоидный.

Антигистаминные средства необходимы при симптомах аллергии. Снять кожный зуд слезотечение, чихание помогут цетиризин, лоратадин, эбастин и другие препараты из числа тех, которые не вызывают сонливость.

При ссадинах, ушибах необходимы средства для обработки ран — растворы перекиси водорода, хлоргексидин, мази/кремы противомикробные. Это препараты местного действия, обладающие заживляющим эффектом.

Завершают список антациды, которые применяют при изжоге, отрыжке, дискомфорте после приема пищи. Они обладают обволакивающим действием и облегчают симптомы нарушения пищеварения. Это алюминия фосфат, алгедрат+ магния гидроксид и прочие.

Специалист советует соблюдать рекомендации по хранению препаратов и не использовать лекарства с истекшим сроком годности. Хранить препараты надо при указанной в инструкции температуре и держать аптечку в недоступных местах для детей.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев сообщил, что пожилым людям стоит осторожно принимать успокоительные, снотворные и антигистаминные препараты. Пенсионеры часто принимают валокордин и корвалол, но вместо успокоения эти препараты могут вызвать чрезмерную тревогу или дать излишний транквилизирующий эффект.