Названы изменения в поведении женщины, «кричащие» о ее беременности Гинеколог Близнюк: о беременности говорят раздражительность и отвращение к еде

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Чрезмерная раздражительность и резкая смена настроения в ряде случаев «кричат» о беременности, рассказала NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, гинеколог Елена Близнюк. По ее словам, женщина также начинает особо остро реагировать на привычные запахи: перестают нравиться любимые духи и ароматы домашней кухни.

О беременности могут кричать всплески негативных эмоций: слезы, жалобы, а потом, наоборот, веселье, все реакции на события немножко чересчур, что не всегда характерно для женщин в обычной жизни. Повышенная, обостренная чувствительность к запахам. Любимые духи вдруг перестают нравиться. Привычные запахи еды — апельсинов, мандаринов, мяса, шашлыков, типичные запахи кухни — вдруг начинают раздражать, — добавила Близнюк.

Ранее акушер-гинеколог Алексей Черников назвал во многом верным расхожее мнение о том, что беременность и роды помогают женщине избавиться от ряда проблем со здоровьем. По словам специалиста, вырабатываемый во время беременности гормон прогестерон помогает в профилактике многих заболеваний.

По его словам, прогестерон снижает тонус гладкомышечных клеток сосудов и матки, улучшает микроциркуляцию крови в сосудах, оказывает противовоспалительное действие, а также препятствует активному разрастанию тканей в слизистой матки, яичниках, молочных железах и в эпителии половых путей.