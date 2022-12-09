Названы главные ошибки в лечении свиного гриппа Врач Симбирцева дала рекомендации по профилактике свиного гриппа H1N1

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Врач-терапевт Анна Симбирцева рассказала «Известиям», что одна из главных ошибок при заболевании свиным гриппом — несвоевременное обращение к врачу. Эксперт предупредила, что вирус может вызвать осложнения и привести к госпитализации или смерти. Специалист порекомендовала в качестве профилактики регулярно проветривать помещения. По ее мнению, регулярная обработка гаджетов антисептиком также может поспособствовать защите от заражения.

Одна из главных ошибок — позднее обращение к медикам. С вызовом врача не рекомендуется тянуть, поскольку свиной грипп H1N1 может вызвать много осложнений, — сказала Симбирцева.

Она при этом отметила, что польза витамина С и чеснока в борьбе с вирусами не подтверждена исследованиями, поэтому посоветовала полоскать горло и промывать нос солевыми растворами.

Иммунолог Николай Крючков ранее рассказал, что резкий рост сезонных заболеваний в России в первую очередь вызван отменой антиковидных ограничений. По словам эксперта, ограничения были главным сдерживающим фактором. Он пояснил, что в предыдущие сезоны иммунитет не наработался в должной мере, так как предыдущие сезоны «прошли по гриппу и другим ОРВИ относительно слабо».