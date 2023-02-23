Названы две страны, чьи телефонные коды чаще используют мошенники Юрист Хаминский: мошенники чаще всего используют телефонные коды Турции и Индии

Фото: Saqib Majeed/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мошенники чаще всего используют в своих преступных схемах телефонные номера, зарегистрированные в Турции или Индии, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Коды этих стран могут показаться похожими на российские, если не обратить внимание на отсутствие префикса +7. По словам эксперта, в основном злоумышленники ищут потенциальных жертв в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram, используя для рассылки сообщений аккаунты, которые могут быть зарегистрированы на сим-карту любой страны. При этом определить точное местонахождение устройства крайне затруднительно, чем и пользуются преступники.

Профиль может быть зарегистрирован на любую сим-карту, как российскую, так и иностранную. И в этом тоже кроется обман. Если не обратить внимание на отсутствие телефонного кода России +7, то турецкие и индийские номера, начинающиеся на +903 и +916 могут любого ввести в заблуждение, создавая иллюзию, что звонок происходит из России, — предупредил Хаминский.

Мошенники действуют по законам интернет-маркетинга: сначала рассылают рекламу, подогревая целевую аудиторию, а после этого совершают звонки. Тематика предложений при этом может быть самой разной: начиная от нужных товаров по привлекательным ценам, заканчивая социальными выплатами и пособиями. По мере готовности жертве могут направить ссылку для совершения оплаты по подложным реквизитам или фишинговое сообщение, которое заразит телефон вредоносной программой, открывающей доступ к платежным данным, объяснил эксперт.

Как защититься от нового вида мошенничества? Нужно раз и навсегда принять для себя правило: в 99,9% случаев за звонками и сообщениями от неизвестных вам абонентов стоят банальные жулики, — заключил юрист.

Ранее разработчик Kremlin.ru Артем Геллер назвал единственный способ, позволяющий на 100% пресечь все звонки мошенников с Украины. По словам IT-специалиста, для этого придется «отрезать» от связи всю соседнюю страну, и тогда вместе с жуликами под блокировку попадут простые люди.