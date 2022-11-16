Названы болезни, о которых свидетельствует головокружение Невролог Лацинова: головокружение может быть признаком воспалении внутреннего уха

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Нарушение слуха в случае головокружения может свидетельствовать о серьезной патологии, а именно о развитии лабиринтита, или воспаления внутреннего уха, рассказала «Москве 24» врач-невролог Анна Лацинова. По ее словам, такое заболевание может привести к абсцессу головного мозга. Эксперт добавила, что головокружение также может наблюдаться в случае инсульта и при аритмии, которая в свою очередь способна спровоцировать инфаркт и сердечную недостаточность.

Когда голова кружится, но есть еще нарушение слуха, это лабиринтит. С ним к врачу обратиться точно нужно, потому что могут быть серьезные осложнения на головной мозг, включая абсцесс, когда есть поражение какой-то части головного мозга, — рассказала Лацинова.

Эксперт пояснила, что головокружение не во всех случаях говорит о наличии патологий в организме. Она уточнила, что головокружение у молодых людей с низким давлением не представляет для них опасности. Также голова может кружиться после приема лекарств.

Иммунолог Ирина Ярцева ранее рассказала, что холодные руки и ноги могут говорить о наличии анемии, а если речь идет о пожилом человеке — об атеросклерозе. По ее словам, холодные конечности могут быть всего лишь особенностью вегетативной нервной системы. Однако если такой симптом проявился внезапно, когда до этого его не наблюдалось, следует обратиться к врачу, так как речь может идти о патологических процессах в организме, предупредила эксперт.