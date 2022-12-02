Названо условие выплаты декабрьской зарплаты до Нового года Юрист Мирзеханов: зарплаты за декабрь можно выплатить при условии дополнительных выплат в январе

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Работодатели могут выплатить своим работникам декабрьскую зарплату до Нового года, и для этого есть правовая возможность, однако это создает некоторые риски, рассказал «Невским Новостям» юрист Руслан Мирзеханов. Он пояснил, что руководство может получить штраф, если выплатит зарплату в декабре раньше установленного графика и затем пропустит выплату в январе. Чтобы не допустить этого, работодателю нужно назначить дополнительные даты выплат в январе, уточнил специалист. Например, дни с 1 по 10 января оплатить 15 января, дни с 11 по 20 января — 25 января, а дни с 21 по 31 января — 10 февраля.

Мирзеханов уточнил: согласно Трудовому кодексу, зарплату должны выплатить не позднее 15 дней после окончания периода, за который она выдается. Эксперт добавил, что во многих организациях заработную плату сотрудникам выплачивают в определенные даты, и если в декабре ее дадут раньше срока, а в середине января ее пропустят, работодатель в итоге нарушит закон.

Зарплата должна выплачиваться работнику не реже чем каждую половину месяца. Конкретная дата устанавливается самой организацией, но не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она выплачивается. Но если зарплата за декабрь будет выплачена в конце декабря (и выплата в середине января будет пропущена. — NEWS.ru), то эти правила могут быть нарушены, что сулит штраф по ст. 5.27 КоАП РФ, — подчеркнул Мирзеханов.

Ранее стало известно, что в 2022 году две трети работодателей не планируют выплачивать подчиненным новогодние премии. О нежелании делать финансовые подарки заявили 63% участников опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». По сравнению с прошлым годом премии россиянам будут выплачиваться в два раза реже.