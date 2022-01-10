Названо условие привлечения лихачей к уголовной ответственности

Россиян могут привлечь к уголовной ответственности, если после двух нарушений таких правил дорожного движения как выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час, водитель преступит закон соответствующим образом в третий раз, заявил автоюрист Лев Воропаев. При этом он уточнил, что нарушение обязательно должно быть зафиксировано сотрудником ГИБДД, цитирует Lenta.ru.

Если кто-то за повторное нарушение был лишен прав на один год, и по истечению года либо в период лишения он садится за руль и выезжает на встречную полосу движения или превышает скорость более чем на 60 километров в час, и это выявляет сотрудник ГИБДД, то он может быть подвержен уголовной ответственности, — подчеркнул Воропаев.

При этом он уточнил, что к уголовной ответственности могут быть привлечены и те автолюбители, кто имел нарушения, связанные с выездом на встречную полосу или превышением скорости на более чем 60 километров в час, до вступления в силу нового закона.

Ранее в России вступил в силу закон о введении уголовного наказания за агрессивное вождение на дорогах, характеризующееся регулярными нарушениями правил дорожного движения. Согласно документу, за многократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час нарушителю будет грозить до трёх лет лишения свободы и штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Также лишенные права на управление транспортным средством лица, оказавшиеся за рулём, могут получить до двух лет колонии.