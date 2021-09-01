Названо количество привитых студентов российских вузов

В Министерстве науки и высшего образования назвали количество привитых студентов и сотрудников российских вузов. Вакцинацию от коронавируса прошли более 12% студентов и 45% преподавателей и других лиц, работающих в высших учебных заведениях, сообщил НТВ глава ведомства Валерий Фальков.

В Москве это уже порог 60% перешагнули, я имею в виду, если брать по сотрудникам университетов. В целом по России там, по-моему, чуть больше 45%, — рассказал он.

Фальков также подчеркнул: 98% вузов РФ начали учебный год вовремя, 1 сентября.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в российских школах будут усилены противоэпидемические меры для обеспечения безопасности учащихся и учителей, однако планов о переходе на дистанционное обучение на данный момент нет.

Также глава Министерства просвещения Сергей Кравцов опроверг слухи о том, что непривитых детей не пустят в школу с началом учебного года. До этого он заявил, что в российских школах «больше никогда не будет дистанционного обучения».