Названо худшее покрытие для занятий бегом Руководитель ростовской школы бега Гаврилов назвал худшее покрытие для занятий бегом

Фото: Shutterstock

Худшим покрытием для занятий бегом является бетон, джоггингом в таких условиях лучше заниматься подготовленным гражданам, с адаптированными суставами и связками ног во избежание травм, рассказал NEWS.ru руководитель школы бега I Love Running в Ростове-на-Дону Алексей Гаврилов. Эксперт добавил, что для каждого покрытия необходимо подбирать свой тип кроссовок.

Все зависит от амортизации. Чем жестче покрытие, тем больше ударной нагрузки организм получает через колени. Чтобы ее компенсировать, есть разные типы обуви. Я, например, использую 10 разных типов кроссовок для разных покрытий. По асфальту бегаю в кроссовках с повышенной амортизацией, на беговой дорожке — в легких кроссовках, если иду на стадион с тартановым покрытием, то амортизация в кроссовках мне, по сути, не нужна, потому что будет двойная амортизация. Если я бегаю по лесу, то мне нужны кроссовки с шипами, трейл, и там есть амортизация от грунта, — подчеркнул Гаврилов.

Собеседник отметил, что можно поддерживать форму и на беговой дорожке, если климатические условия или инфраструктура не позволяют заниматься на улице, но лучше найти стадион с тартановым покрытием.

Ранее NEWS.ru разобрался в вопросе пользы и вреда бега: какие бывают виды бега и сколько нужно бегать для получения максимальной пользы. Например, бег оказывает комплексное действие на функционирование всего организма и является отличным средством для поддержания крепкого здоровья. Ученые даже утверждают, что этот вид спорта — своеобразная инвестиция в свое долголетие, так как он помогает предотвратить развитие инфаркта, атеросклероза, инсульта, способствует уменьшению количества патологического холестерина в крови.