Названо число студентов-медиков, привлечённых к борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/dcc0125c-33ce-11eb-af34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свыше 50 тысяч студентов медицинских высших учебных заведений помогают медработникам в России в борьбе с пандемией COVID-19, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Сегодня более 50 тысяч активно помогают медицинским работникам штатным в РФ, — отметил Мурашко.

Он также добавил, что студенты медицинских вузов на сегодняшний день являются «надёжной опорой и помощью медработникам».

Медики выявили в Москве за последние сутки 6524 случая коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). В столице также госпитализировали 1376 граждан с подтверждённым COVID-19 в течение 24 часов. К аппаратам ИВЛ подключён 431 гражданин.

За прошедшие сутки в России жертвами COVID-19 стали 569 человек, что стало максимумом с начала пандемии. Всего от вируса в стране скончались 40 464 пациента. Также врачами было выявлено ещё 26 402 новых случая COVID-19 в РФ. Общее число пациентов достигло 2 322 056. Из них болеют в настоящее время 478 125 жителей страны. Количество выздоровевших за сутки к утру 1 декабря составило 24 763 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что расходы на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) растут. По его словам, руководители регионов с высокой заболеваемостью должны решительнее принимать соответствующие меры.