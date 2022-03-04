Названо число не вакцинированных от COVID-19 людей в больницах

Директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что порядка 97% пациентов, которые находятся в больницах с коронавирусной инфекцией, не вакцинированы. По его словам, вакцинация «Спутником V» и ревакцинация версией «Лайт» на 95–96% защищает от госпитализации при COVID-19. Он отметил, что западные вакцины не так хорошо защищают от коронавируса, сообщает ТАСС.

Госпитализированных (с коронавирусной инфекцией) 3–4%, соответственно, есть вакцинированных. 97% — это не вакцинированные, — поделился Гинцбург.

Он уточнил, что для определения степени защиты от «омикрона» после вакцинации было проведено большое исследование с участием ведущих московских клиник.

Врач-отоларинголог Ольга Мальченко ранее заявила, что кашель при «омикроне» возникает из-за раздражения нервных окончаний глотки и гортани. По этой причине она предостерегла людей от лечения недуга муколитическими средствами, вызывающими мокроту.

Для лечения такого кашля, по словам врача, назначаются препараты, подавляющие приступы, а также ингаляции. Из-за этого возникает раздражение слизистых оболочек, отметила эксперт. Ещё одним методом лечения являются препараты, которые смягчают и увлажняют слизистую.