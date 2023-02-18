Названа замена тренировкам в тренажерном зале Ортопед Игнатов: домашние тренировки могут стать заменой походов в тренажерный зал

Фото: Сергей Булкин / News.ru

Врач-ортопед Михаил Игнатов рассказал радио Sputnik, что заменой тренировкам в спортзале могут стать домашние упражнения. Эксперт отметил, что такие занятия физической активностью нужно выполнять в течение получаса. Он предупредил, что малоподвижный образ жизни приводит к ожирению и негативно влияет на костно-мышечную систему.

Самое главное, чтобы занятия были регулярными, в идеале — ежедневными. Хотя и два-три раза в неделю тоже будут положительно сказываться на организме, — сказал Игнатов.

Специалист призвал выполнять упражнения на свежем воздухе при возможности. По его словам, при сидячей работе следует использовать любую возможность, чтобы встать и пройтись.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода. Она подчеркнула, что важно научиться осознавать и выражать эмоции, а не заедать их.