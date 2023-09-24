Названа вероятность подъема заболеваемости COVID-19 в России Вирусолог Альтштейн: подъем заболеваемости ковидом в РФ не будет значительным

Фото: Усманов Замир/Global Look Press

В России вероятен определенный подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако его масштаб не будет значительным, предположил в беседе с ТАСС вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. При этом он призвал пожилых людей вакцинироваться.

Сейчас [в России] есть нарастание случаев заболевания [ковидом]. Не исключено, что будет некоторый подъем. <...> Я думаю, что подъем будет не очень значительным, — сказал Альтштейн.

Он также отметил, что в настоящее время от ковида необходимо вакцинироваться пожилым людям с хроническими заболеваниями, так как для них вирус наиболее опасен. Он признал, что актуальных вакцин от новейших штаммов коронавируса в настоящее время нет, однако ранее использовавшиеся вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт» хотя и не защитят полностью от заражения, но позволят снизить риск тяжелого заболевания и летального исхода.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что новый вариант коронавируса «пирола» более заразный и имеет несколько мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма «омикрон». По словам специалистов, создаваемые под «омикрон» препараты для вакцинации будут эффективны и для борьбы с новым вариантом коронавируса.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, заболеваемость в России за прошлую неделю выросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20,6%. Ряд регионов принял решение ввести в своих медучреждениях масочный режим.