Названа сумма для вывода из бедности всех многодетных семей России «Известия»: для вывода всех многодетных семей из бедности нужно 280 млрд рублей

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Для вывода всех многодетных семей в России из бедности необходимо не менее 280 млрд рублей ежегодно, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление сотрудника Института экономики РАН Елены Гришиной. По ее словам, эта сумма потребуется для устранения разницы в доходах семьи на человека и границей бедности на уровне в 14,3 тысячи рублей на 2023 год.

В настоящее время в России финансовое положение остается затруднительным у многих многодетных семей, члены которых не могут справиться с неожиданными тратами. Меньшие финансовые трудности отмечены в многодетных семьях, главы которых трудоустроены в строительстве, а также на предприятиях сферы обрабатывающей промышленности и добычи полезных ископаемых. При этом отмечается, что особому риску подвержены семьи, проживающие в сельской местности.

Ранее в Росстате сообщили, что уровень бедности в России в 2023 году достиг исторического минимума в 9,3%. По данным официальной статистики, численность россиян, находящихся за чертой бедности, в 2023 году составила 13,5 млн человек, — против 14,3 млн в предыдущем году. Уровень бедности имеет сезонный характер — максимальный в I квартале (13,5% в 2023 году) и минимальный в IV квартале (6,8%). Аналитики объясняют это выплатами премий в конце года и переносами соцвыплат с января на декабрь.