Названа разница между хиджабом и никабом Муфтият Дагестана объяснил различия между хиджабом и никабом

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Никаб полностью закрывает лицо и оставляет только узкую щель для глаз, говорится в сообщении муфтията Дагестана в Telegram-канале. Хиджаб же закрывает все тело, помимо лица и кистей рук. Муфтий республики Ахмад Афанди подчеркнул, что хиджаб запрещать категорически нельзя, но и обязывать к его ношению не могут.

Никаб — это то, что полностью скрывает лицо, оставляя лишь щель для глаз. В никабе вы сможете даже не узнать, кто перед вами — мужчина или женщина, — говорится в сообщении.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба. Согласно тексту документа, за несоблюдение запрета на ношение «чуждой одежды» предусмотрен штраф. Речь идет о законе «О регулировании торжеств и церемоний», который регулирует ношение «чуждой одежды». Как отмечается, целью закона является предотвращение суеверий и фанатизма в таджикском обществе.

До этого глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что в России следует ввести запрет на ношение никаба. Он намерен обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.