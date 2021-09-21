Названа причина многокилометровых пробок на российско-финской границе

Причинами многокилометровых пробок, которые образовались на российско-финской границе, стали коронавирусные правила для въезжающих на финскую территорию. Об этом «Невским новостям» рассказали в генеральном консульстве Финляндии в Петербурге. Как сообщили дипломаты, несмотря на очереди на погранконтроле, поток прибывающих из России граждан в сентябре даже снизился.

По данным издания, в субботу, 18 сентября, на границе РФ и Финляндии собрались километровые пробки. Время ожидания въезда на некоторых пограничных пунктах составило больше часа. При этом для россиян по-прежнему продолжает действовать запрет на въезд в соседнее государство.

Как отмечается, для пересечения границы гражданину необходимо иметь прививку от коронавируса, поставленную не менее 14 дней назад и одобренную Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Также можно предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, проведённый не более чем за 72 часа до прибытия в страну, или лабораторно подтверждённое заболевание COVID-19 в течение полугода.

В настоящее время большая часть людей, пересекающих границу, не имеют вышеуказанных документов и в таком случае должны сдать тест на коронавирус на границе. Это влияет на заторы в дорожном движении, особенно в выходные дни, когда пассажиропоток находится на самом оживлённом уровне, — добавили в генеральном консульстве Финляндии в Петербурге.

Ранее сообщалось, что с 1 октября Финляндия начнёт принимать заявления на визу по деловой поездке и у тех, кто просрочил многократную шенгенскую визу. При этом данное решение не меняет срока действия установленных ограничений на въезд. Заявления будут принимать по предварительной записи. Заявители будут подписывать документ о том, что выданная виза не гарантирует въезд в страну.